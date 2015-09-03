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Dünya
Deutsche Welle

Çin ordusunu küçülterek asker sayısını 300 bin azaltacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Ordusu'nun küçültülerek asker sayısının 300 bin dolayında azaltılacağını açıkladı.

03 Eylül 2015 13:27


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 2. Dünya Savaşı'nın Asya'da sona ermesinin kutlandığı törenlerde yapıldığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin barış yolunda ilerlediğini söyledi. Devlet Başkanı bu kapsamda ordunun küçültüleceğini söyledi ama bunun ne zaman yapılacağı hakkında ayrıntı vermedi. Şi Cinping Çin'in, barışı savunmaya devam edeceğini ve tarihin tekerrür etmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Pekin'deki aralarında Rus ve diğer ülke ordularından askerlerin de bulunduğu 12 bin asker katıldı. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Batılı birçok liderse tören davetini geri çevirdi. Çin Ordusu'nda hali hazırda 2 milyon 300 bin asker bulunuyor. Çin, bu rakamla dünyanın en büyük ordusuna sahip ülke.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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