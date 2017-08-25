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Dünya

Çin ordusundan askere alım şartı: Mastürbasyon yapmamak

Adayların yüzde 20'si fazla kiloları nedeniyle 'sınıfta kaldı'

25 Ağustos 2017 18:35

Çin ordusu,  zorlu testleri geçemeyen asker adaylarının sayısının artmasından yakınıyor. Adayların testleri geçememesinin nedenleri arasında ise fazla mastürbasyon yapmak gösteriliyor.

Dünyanın en büyük ordusu olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), asker adaylarının ordu saflarına girmeden önce fiziki açıdan çok iyi olmasını istiyor. Ancak askerliğe başvuranların çoğu, alım öncesi gerçekleştirilen zorlu testlerde başarısız oluyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun resmi yayın organı PLA Daily, söz konusu durumla ilgili sosyal medyada 10 neden sıraladı.

Açıklamada adayların yüzde 20'sinin fazla kiloları nedeniyle 'sınıfta kaldığı', yüzde 8’lik bir grubun da testis damarlarının fazla genişlemesinden dolayı askere alınmadığı belirtildi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; PLA Daily, ordu yetkililerinin testis damarları ile ilgili bilgiye nasıl ulaştığı hakkında bir ipucu vermezken, sorunun çok fazla mastürbasyon yapmaktan, bilgisayar oyunu oynamak ve yeterince egzersiz yapmamaktan kaynaklandığını kaydetti.

PLA’nın sıraladığı diğer nedenler arasında da dövme, alkol kaynaklı karaciğer sorunları, yeterli düzeyde sağlıklı olmamak yer aldı. 

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