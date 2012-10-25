Çin nükleer yasağı kaldırdı

Çin, Japonya'daki Fukuşima nükleer kazasından sonra durdurduğu reaktörleri tekrar aktif hale getireceğini duyurdu.

Çin'in enerji politikası hakkında beyaz kitap yayımlandı. Çin Devlet Konseyi basın ofisi tarafından yayımlanan kitapta, ülkenin Japonya'daki Fukuşima nükleer reaktöründe meydana gelen kazanın ardından durdurduğu nükleer enerji üretim faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı. Kitapta, inşasına başlanmayan nükleer reaktör projelerinin ise rafa kaldırıldığı belirtildi.

Yıllardır Çin'in başlıca enerji kaynağı konumunda olan kömür ve petrole alternatif olarak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji türlerinden yararlanma hedefinde olan ülkenin; 2020 yılında yüzde 15'lik enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji türlerinden, yüzde 5'lik ihtiyacını ise nükleer enerjiden karşılamayı planladığı ifade edildi.

Nükleer enerji güvenliği hakkında ise ''Halen inşa aşamasında olan nükleer enerji reaktörlerinin yapımına devam edileceği'' vurgulandı.

'Çin'de nükleer enerji üretimi güvenli'

Kitapta ayrıca, ''nükleer reaktörlerin inşası ve denetiminde uygulanan güvenlik kriterlerinin genişletileceği'' ifadelerine yer verilirken ''denetim ve incelemeler sonucunda Çin'de nükleer enerji üretiminin güvenli olduğu'' belirtildi.