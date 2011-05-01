Çin nüfusu 1,34 milyara ulaştı

T24 - Çin'de yapılan son nüfus sayımının verilerine göre, ülke nüfusu hızla kentlere kayıyor ve yaşlanıyor.







Geçen yılın Kasım ayında yapılan sayımın sonuçları, nüfusun geçen yıl 1,34 milyara ulaştığını gösteriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin nüfusunun, son on yılda 70 milyondan fazla artış kaydettiği gözlendi .

Nüfusun yüzde 13,3'ü, 60 yaşın üzerinde. Bu da, on yıl öncesine kıyasla, yüzde 3'lük bir artışı ifade ediyor.

Nüfusun yarısı şehirlerde yaşıyor. On yıl önce ise, şehirde yaşayanlar nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyordu. Çin halkının büyük bölümü fabrikalarda ve kıyılardaki sanayi bölgelerinde çalışmaya yöneliyor.



Nüfus planlaması gevşetilir mi?

Sayım ayrıca, on yıl öncesine göre, göçmen işçi sayısının da ikiye katlandığını gösteriyor. Son sayıma göre 220 milyon Çinli, altı ayı aşkın süre evinden uzakta çalışıyor.

Ancak rakamlar, Çin nüfusunun geçmişe oranla daha yavaş büyüdüğünü de gösteriyor.

Bu yavaşlamanın, kırsal kesimlerden gelen işçilerin sayısında düşüşe yol açabileceği ve dolayısıyla da ekonomiyi etkileyebileceği düşünülüyor.

Çin hükümetinin sıkı nüfus planlaması uygulamaları, nüfusun yıllık büyümesini yüzde 1'in altına düşürdü.

Bu rakamın önümüzdeki yıllarda eksiye düşmesi bekleniyor.

Çin medyasında ise, 1980 yılında başlanan nüfus planlama uygulamalarının gevşetilebileceği tahminleri yapılmakta.

Mevcut uygulamalar, şehirde yaşayan çiftler için bir, kırsal kesimlerde yaşayanlar için ise iki çocuk sınırı getiriyor.

Çin, 1953 yılında ilk nüfus sayımını yaptığını nüfusu 594 milyondu.





