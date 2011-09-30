Çin neden Amerikan marşı çaldı?

T24

Çin'in devlet televizyonu, dün ülkenin uzay istasyonunun ilk modülünün fırlatılışı sırasında kimi zaman milli marş gibi kullanılan bir Amerikan milliyetçi şarkısı çalarak büyük şaşkınlık yarattı.Çin'in devlet televizyon kanalı CCTV, tüm komünist yöneticilerin de izlediği Tiang Gong-1 deneysel uzay istasyonu modülünün dün fırlatılışının hemen ardından, uzay istasyonunun gelecekteki halini tanıtan bir animasyonun gösterimi sırasında "America the Beautiful"un enstrümantal versiyonunu foz müziği olarak tercih etti.Bu müziğin neden seçildiği ya da CCTV yapımcılarının Amerika'ya övgüler yağdıran şarkının bu özelliğini bilip bilmediği meçhul. Çin devlet televizyonunun merkezi özellikle yabancı basın mensuplarının telefonlarıyla kilitlendi.Merkezi Pekin'de bulunan CCTV'nin bir çalışanı, sorulara yanıt verecek bir yetkili bulunmadığını söyledi.