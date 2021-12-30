Çin Milli Takımı'nda futbolcuların dövme yaptırması yasaklandı

Çin Milli Takımı’nda oynayan futbolcuların dövme yaptırması yasaklandı. Dövmesi olanların ise sildirmesi önerildi.

BBC’de yer alan habere göre, Çin’in spor yönetim kurulu, ulusal takımlarda ve gençlik liginde dövmeli futbolcu almanın yasak olduğunu açıkladı.

Çin Futbol Federasyonu'ndan da futbolcuların "topluma iyi örnek olmaları" konusunda kuralları katılaştırması istendi.

Çinli futbolcu Zhang Linpeng’e daha önce dövmesini sildirmesi söylenmişti.

Çin, 2018’den bu yana ekranlarda dövmenin görünmesinin engelleme çalışıyor.