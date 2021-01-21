Çin, Mike Pompeo ve John Bolton'un aralarında bulunduğu 27 Trump dönemi yetkilisini yaptırım listesine aldı

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ABD'de yeni Joe Biden yönetimini kutlama açıklaması yapan Çin aynı anda Trump döneminden Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 27 üst düzey yetkiliye "yalan söylemek ve dolandırmak" gerekçeleriyle yaptırım uygulayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, dün Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı olara yemin ederken Çin hükûmetinin internet sitesinde Trump döneminden üst düzey yetkililerle ilgili yaptırım listesi açıklandı. Çin'e göre yaptırım listesine alınan isimlerin "Çin'in iç işlerine ağır müdahale niteliği taşıyan çılgınca eylemleri planladıkları, destekledikleri ve uyguladıkları" belirtilirken, aynı zamanda "Çin'in çıkarlarını baltaladıkları, Çin halkını rencide ettikleri ve Çin-ABD ilişkilerine de ciddi zarar verdikleri" belirtildi.

Pompeo dışında yaptırım uygulanan isimler arasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanları Robert O'Brien ve John Bolton, Sağlık Bakanı Alex Azar, Trump'ın danışmanı Steve Bannon gibi isimler bulunuyor.

Pompeo görevden ayrılacağı son hafta Çin'in Uygurlara yönelik soykırım uyguladığını söyledi. Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı olan Anthony Blinken de bu görüşe katıldığını açıkladı.