Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara 'Koronavirüs' karantinası

Çin Merkez Bankası, Koronavirüs (Covid-19) salgınının daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre, banknotlar dezenfekte edildikten sonra 7-14 gün arasında kasalarda tutulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan bankanın başkan yardımcısı Fan Yifei, karantina süresinin her bölge için farklı olacağını, salgın seviyesinin ciddiyetine göre düzenleme yapılacağını açıkladı.

Gözlem süresi dolduktan sonra banknotlar tekrar dolaşıma girecek. Çin'de bölgeler arasın nakit para akışı da askıya alındı.

Bin 500'den fazla insanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünü kapmaktan korkan Çinliler, banknot ve bozuk para gibi halk arasında dolaşan, virüsü bulaştırıcı özelliğe sahip nesneler kullanmaktan çekiniyor.

Çin yeni yılı tatilinden önce merkez bankası, virüsün çıkış noktası olan Hubei eyaletindeki acil durum için 4 milyar yuan (Renminbi) değerinde para basmıştı.