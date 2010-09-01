Çin Merkez Bankası Başkanı kayıp!

T24 - Çin kriz döneminde ABD tahvillerinden 430 milyar dolar zarar yazdı. Hükümet sorumluları arıyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou’nun soruşturma korkusuyla kaçtığı belirtiliyor. Hükümet kaynakları ‘kaçmadı’ diyor ama Zhou’dan 4 gündür açıklama yok.



Son yıllarda sürekli büyüme rakamlarıyla dünyanın gündemine oturan Çin, son 4 gündür Merkez Bankası (BPOC) Başkanı Zhou Xiaochuan’ın ülkeyi terk ettiği söylentileriyle çalkalanıyor. Çin merkezli gazete haberlerinde ve internet sitelerinde Zhou’nun kriz döneminde ABD tahvillerinden edilen 430 milyar dolarlık zararın sorumlusu olarak gösterildiği ve bu büyük zarar sonrası soruşturmaya uğrayacağı korkusuyla ülke dışına kaçmış olabileceği yazıyor.



En büyük batağın mortgage devleri Fannie Mae ve Freddi Mac yatırımlarından kaynaklandığı bildiriliyor. Çin’in şu anda döviz rezervi 2.5 trilyon doların üzerinde bulunuyor.





En son 10 Ağustos’ta görüldü!



Söylentiler karşısında Çin Merkez Bankası bir açıklama yapmadı, buna karşılık hükümet kaynaklarından gelen bilgiler Merkez Bankası Başkanı’nın ülke dışına çıkmadığına işaret ediyor. Bununla birlikte resmi haber ajansı Xinhua, Zhou’nun Japon finans heyeti ile görüşmesine ilişkin bir haberi servise verdi. Merkez Bankası’nın resmi sitesinde görüşme fotoğrafı da yayımlandı.

Japonya cephesinden de ekonomi yönetiminden üst düzey bir yetkili Zhou ile önceki gün Pekin’de bir toplantı yaptıklarını açıkladı.



Ama çıkan haberlerde Zhou’nun en son 10 Ağustos tarihinde görüldüğü bu tarihten sonra ülkeyi terk ettiği konusunun altı çizildi.



Washington Post, Çinli bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde Zhou’nun ülkeden kaçtığına yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığını yazarken, uluslararası AFP haber ajansı Merkez Bankası yetkililerine ulaştıklarını ancak konuyla ilgili bir yorum yapılmadığını bildirdi.







Twitter’da ‘Zhou’ ismine engelleme



Bu gelişmenin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Başkan ile ilgili söylentiler hızla yayıldı. Sonrasında ülke yönetimi söylentilerin hızla yayılması üzerine blog ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde Başkan Zhou’nun adının geçtiği gönderilere erişim engellendi.



Çin’in ekonomi hiyerarşisindeki en önemli koltuklardan birinde oturan Zhou hakkındaki dedikodular, ilk olarak Hong Kong’da yayımlanan Ming Pao gazetesinde yer aldı. Daha sonra Çin’deki internet sitelerinde yayılan haberlerde Zhou’nun ABD’li mortgage devleri Fannie Mae ve Freddi Mac tahvillerine yapılan yatırımlar nedeniyle bankayı büyük zarara uğrattığı belirtildi. Aynı siteler, Pekin yönetiminin Zhou’nun da aralarında olduğu bazı yetkilileri bu nedenle cezalandırabileceğini ileri sürdü.





