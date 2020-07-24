Çin menşeli bazı ürünler için soruşturma açıldı

Çin menşeli bazı 'plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler' ile 'bazı kaynak makineleri' ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Pensan Kalem ve Kağıt San. ve Tic. AŞ tarafından gerçekleştirilen ve Adel Kalemcilik Tic. ve San. AŞ ile Mirado Kalemcilik Büro Malzemeleri San. ve Tic. AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "plastik maddelerden olanlar" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

İncelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çin menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Öte yandan, Bakanlığın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'inde de kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamında ithalatı izne tabi olan eşya listesine bazı eklemeler yapıldı.