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Dünya

Çin medyası İngilizce kelime kullanamayacak

Çin hükümeti, başta İngilizce olmak üzere yabancı kökenli kelimeleri kullanmalarını yasakladı.

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Çin hükümeti, gazetelerin, yayımcıların ve internet sitelerinin başta İngilizce olmak üzere yabancı kökenli kelimeleri kullanmalarını yasakladı.

İlgili KonularÇin, Yaşam Çin'de basın yayın kurumu, karara ilişkin açıklamasında bu tür kelimelerin Çinceyi kirlettiğini savundu. Kurum, standart Çincenin temel alınması gerektiğini kaydetti. Çinli yetkililer, basında yabancı kısaltmalar ya da sözcüklerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi; İngilizce ile Çincenin karışımı ifadelerden kendi deyimleriyle "Çingilizce"den uzak durulması çağrısı yaptı. Kültürel ortama tersKarar gereği bazı radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik mevcut uyarıların da süresi uzatıldı.

Çin'in Genel Basın Yayın Dairesi, ekonomik ve sosyal kalkınmayla beraber yabancı dillerin ülkede her tür yayımda kullanılır hale geldiğini, bunun oranının giderek artmakta olduğunu belirtti.

People's Daily gazetesinin haberine göre kurum, bunun kültürel ortama ters sosyal etkilerinin gözlendiğini kaydetti. Kuruma göre yabancı kelimenin kullanılmasının şart olduğu durumlarda Çince bir açıklama da yazılacak.


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