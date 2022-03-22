Çin medyası: 133 kişiyi taşırken düşen yolcu uçağında kurtulan olmadı

Çin medyası dün düşen ve 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 uçağından kurtulan olmadığını aktardı.

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı, dün Guangşi eyaletinde düştü. Çin medyasının bu sabah verdiği bilgilere göre uçakta kurtulan olmadı.

Uçakta bulunanların aileleri ve yakınları, Guangzhou'daki havalimanında arama kurtarma çalışmalarının sonuçlarını bekliyordu.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı belirtilmişti.