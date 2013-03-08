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Dünya

Çin meclisinde 83 milyarder var

Dünyanın en büyük komünist ülkesi Çin, aynı zamanda en zengin meclise de sahip

08 Mart 2013 15:24

Dünyanın en büyük komünist ülkesi Çin’in meclisinde 83 tane dolar milyarderi delege bulunuyor.

Dünyanın en büyük komünist ülkesi Çin, aynı zamanda en zengin meclise de sahip.

Cnbce. com'un Financial Times gazetesine dayandırdığı haberde, Çin’de bu yıl oluşturulan ve yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı parlamentoda 83 tane dolar milyarderinin yer aldığı belirtildi.

rakamlar Çin’de ABD’li iş dünyası dergisi Forbes’un hazırladığına benzer şekilde zenginler listesini açıklayan Hurun sitesinden alındı.

Çin Parlamentosu’nun en zengin üyesi Çinli içeçek firması Wahaha’nın kurucusu Zong Qinghou. İşadamının serveti 13 milyar dolar.

 

Zenginler yüzde 17 arttı

 

Çin’de milyarderler listesinde yer alan kişilerin sayısı bir yıl öncesine göre 2013’te yüzde 17 arttı.

 

83 kişinin 3.3 mliyar doları var

 

Meclisin milyarder 83 delegesinin ortalama malvarlığı 3.35 milyar dolar. Çinli işçilerin ortalama yıllık kazançları ise 7 bin dolardan daha az.

 

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