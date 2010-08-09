Çin malı tanklar denize atıldı

T24

Tayland Kraliçesi Sirikit'in başlattığı balık nüfusunun artırılması ve deniz eko-sistemlerinin iyileştirilmesi konulu proje kapsamında resif alanı olarak kullanılmak üzere sulara gömülen tanklar artık sorun çıkaramayacağı gibi en azından "hayırlı bir iş"e vesile olmuş olacak.T69 tankları Bangladeş, İran, Burma, Tayland, Sri Lanka, Zimbabve, Sudan, Arnavutluk, Irak, Pakistan gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.Tankın yer aldığı önemli savaşlar arasında İran-Irak savaşı, Çöl Fırtınası Operasyonu, Irak'a Özgürlük harekatı yer alıyor.