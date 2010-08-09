Çin malı tanklar denize atıldı

T24 - 1987 yılında satın alınan tanklar bekleneni vermeyince tanklardan kurtulma kararı alındığı bildirildi. Askeri anlamda bir işe yaramayan Çin malı 25 adet tank, suni mercan kayalığı olarak kullanılmak üzere Narathiwat kıyısından denize bırakıldı. Fotoğraflar için tıklayınız...
Tayland Kraliçesi Sirikit'in başlattığı balık nüfusunun artırılması ve deniz eko-sistemlerinin iyileştirilmesi konulu proje kapsamında resif alanı olarak kullanılmak üzere sulara gömülen tanklar artık sorun çıkaramayacağı gibi en azından "hayırlı bir iş"e vesile olmuş olacak.
T69 tankları Bangladeş, İran, Burma, Tayland, Sri Lanka, Zimbabve, Sudan, Arnavutluk, Irak, Pakistan gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.
Tankın yer aldığı önemli savaşlar arasında İran-Irak savaşı, Çöl Fırtınası Operasyonu, Irak'a Özgürlük harekatı yer alıyor.