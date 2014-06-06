'Çin malı' imajı yıkılıyor

Çin dış ticarette sınır tanımıyor. Ülkenin mallarına yönelik olumsuz havanın değişmesi için kalite kontrolünden geçmiş ürünler sadece Çin için düzenlenen fuarlarla tanıtılıyor.
China Homelife fuarlar serisi Brezilya, Dubai, Hindistan, Mısır, Polonya ve Ürdün’den sonra Türkiye’ye geldi. Çinli yetkililer fuarın amacının Türkiye'de talep edilen ürünleri, ülkelerine gelemeyen firmalara satmak olduğunu belirtti.
Çin Ticaret Ateşesi Li Jiang, Bugün’e yaptığı açıklamada ev tekstilinden elektroniğe, yapı malzemelerinden hazırgiyime kadar geniş bir yatırıma sahip Çin'in, olumsuz ‘Made in China’ algısını değiştirerek dünyadaki önemli bir merkez haline geldiğini belirtti. Li, fuarın, Türkiye ve Çin arasında yeni bir ticari potansiyelden oluşturacağına inandığını kaydetti.
25 bin markalı ürün
Yüzde 100 devlet desteği ile gerçekleşen fuar, 200’den fazla firma hazır giyim, mobilya, aydınlatma, ev tekstili, ev aletleri, hediyelik eşya, dekorasyon, zücaciye alanında kalite kontrolünden geçmiş 25 bin marklı ürünü sergiliyor.
Türk ve Çinli yatırımcıları buluşturuyor
Fuarın Türkiye’ye gelmesine öncülük eden Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karaduman, bu tür fuarların Çin mallarına yönelik olumsuz algıyı yıkacağını ifade etti.
Fuarı organize eden Meorient’in Genel Müdürü Binu Pıllai de bu tür etkinliklerle Türk ve Çinli yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.