'Çin malı' imajı yıkılıyor

Çin dış ti­ca­ret­te sı­nır ta­nı­mı­yor. Ül­ke­nin mal­la­rı­na yö­ne­lik olum­suz ha­va­nın de­ğiş­me­si için ka­li­te kon­tro­lün­den geç­miş ürünler sa­de­ce Çin için dü­zen­le­nen fu­ar­lar­la ta­nı­tı­lı­yor.

Chi­na Ho­me­li­fe fu­ar­lar se­ri­si Bre­zil­ya, Du­ba­i, Hin­dis­tan, Mı­sır, Po­lon­ya ve Ür­dü­n’­den son­ra Tür­ki­ye­’ye gel­di. Çin­li yet­ki­li­ler fua­rın ama­cı­nın Tür­ki­ye'de ta­lep edi­len ürün­le­ri, ül­ke­le­ri­ne ge­le­me­yen fir­ma­la­ra sat­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Çin Ti­ca­ret Ate­şe­si Li Ji­ang, Bugün’­e yap­tı­ğı açık­la­ma­da ev teks­ti­lin­den elek­tro­ni­ğe, ya­pı mal­ze­me­le­rin­den ha­zırgi­yi­me ka­dar ge­niş bir ya­tı­rı­ma sa­hip Çin'in, olum­suz ‘Ma­de in Chi­na­’ al­gı­sı­nı de­ğiş­ti­re­rek dün­ya­da­ki önem­li bir mer­kez ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Li, fua­rın, Tür­ki­ye ve Çin ara­sın­da ye­ni bir ti­ca­ri po­tan­si­yel­den oluş­tu­ra­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı kay­det­ti.

25 bin mar­ka­lı ürün

Yüz­de 100 dev­let des­te­ği ile ger­çek­le­şen fuar, 200’den faz­la fir­ma ha­zır gi­yim, mo­bil­ya, ay­dın­lat­ma, ev teks­ti­li, ev alet­le­ri, he­di­ye­lik eş­ya, de­ko­ras­yon, zü­ca­ci­ye ala­nın­da ka­li­te kon­tro­lün­den geç­miş 25 bin mark­lı ürü­nü ser­gi­li­yor.

Türk ve Çinli yatırımcıları buluşturuyor

Fuarın Türkiye’ye gelmesine öncülük eden Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karaduman, bu tür fuarların Çin mallarına yönelik olumsuz algıyı yıkacağını ifade etti.



Fuarı organize eden Meorient’in Genel Müdürü Binu Pıllai de bu tür etkinliklerle Türk ve Çinli yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.