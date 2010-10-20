-ÇİN MALI ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERE EL KONULDU İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Çin'den gerekli izinleri alınmadan ithal edildiği belirlenen 4,5 milyon TL değerindeki 3 bin 109 elektrikli bisiklete el konuldu. Alınan bilgiye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kocaeli gümrüklerinden ithalat yapan bir firmanın Çin'den getirdiği 250 vatlık motora sahip elektrikli bisikletlerin, 250 vatın altında beyan ettiğini belirledi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleriyle, söz konusu şirketin ithal ettiği elektrikli bisikletlerden bir örnek alınarak, İstanbul Teknik Üniversitesine gönderildi. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda, numune olarak alınan elektrikli bisikletin motorunun 250 vat olduğunun bildirilmesi üzerine, şirketin İkitelli'de bulunan deposunda yapılan aramada, gerekli izinleri alınmadan ve eksik vergi ödemek suretiyle ithalatı gerçekleştirilen piyasa değeri 4,5 milyon TL olan 3 bin 109 elektrikli bisiklete mahkeme kararıyla el konuldu. Söz konusu firmaya ilişkin geriye dönük olarak yapılan araştırmada, 11 bin 267 adet elektrikli bisiklet ithalatının da benzer şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Bu şekilde şirketin, gerekli izinler alınmadan ve eksik vergi ödeyerek piyasa değeri 20 milyon TL değerinde 14 bin 376 elektrikli bisiklet ithal ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin olarak şüpheli 3 kişi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.