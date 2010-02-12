Çin malı araca mahkeme kararıyla iade

T24- Bayinin aracı kabul etmemesi üzerine mahkemeye başvuran tüketici, haklı görüldü.













Çin malı otomobil alan bir tüketici, reklam ve broşürlerde belirtilen özellikler olmadığı için otomobili geri vermek istedi. Bayinin aracı kabul etmemesi üzerine mahkemeye başvuran tüketici, haklı görüldü.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Osman Güneş, Çin'de üretilen ve birkaç yıldır Türkiye'de satışa sunulan bir otomobili almak için Iğdır'daki bayiye gitti. Satıcı tarafından aracın özellikleri hakkında bilgi verildi. Bunun üzerine otomobili alarak Doğubayazıt'a gelen Güneş, iki gün sonra satıcının ve broşürlerde anlatılan direksiyonda kumanda 6 CD çalar, 6 hava yastığı, koltuk ısıtma immobilizer özeliklerinin araçta olmadığının farkına vardı. Güneş, bunun üzerine aldığı otomobili bayiye geri götürerek bahsedilen özelikler olmadığı için iade etmek istedi. Satıcı firma otomobili almak istemeyince Güneş, Avukat Ahmet Sait Öner aracılığıyla firma ve yetkililerini mahkemeye verdi.



Müvekkilinin mağdur edildiği için kendilerine başvurduğunu dile getiren Avukat Öner, "Biz de dava açtık. Mahkemede otomobilin değerinin geri verilmesi ya da aracın bahsi geçen özelliklerden bir otomobille değiştirilmesi kararlaştırıldı. Mahkemenin verdiği karar Yargıtay'da onandıktan sonra satıcı firmaya ibraz edilmesine rağmen firma yetkilileri aracı geri almadı. Firmaya şu an haciz konuldu." dedi.



Osman Güneş ise broşürler ve internet sitelerindeki reklamlarda aldığı araçta bahsedilen özelliklerin olduğunu vurgulayarak, "Ama benim aldığım araçta yok. Kandırıldım. Avukatımın yaptığı araştırmaya göre buna benzer birçok varmış." diye konuştu.