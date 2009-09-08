Çin malı 3G telefonlar mağdur ediyor

Ucuz olduğu için talep gören Çin malı telefonlar sisteme uyum sağlayamadığı için aboneleri mağdur ediyor
3G'ye uyumlu diye açık pazarlarda satılan Çin malı cep telefonları
aslında sistemi desteklemiyor. Bu telefonlar, açık pazarlarda satıldığı
için iadesi de mümkün olmuyor.
İstanbul Tahtakale, Beyazıt Meydanı ve
Doğubank İşhanı'nda satılan Çin malı cep telefonları, 'modem ve yazılım
yüklenerek, 3G'ye uyumlu hale getirilebilir' vaadiyle vatandaşlara
satılmak isteniyor. Tüketiciler telefonlara teknik ya da yazılımla
ilgili bir eklentinin yapılamadığını teknik servislerde öğreniyor.
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
(MOBİSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özgül, Çin malı telefonların,
sonradan yazılım yüklenmeye elverişli olmadığının altını çiziyor. 3G
sisteminin bir özellik olduğunu ve bunun da telefonların kimi fiziksel
özellikleri sayesinde kullanılabileceğini anlatan Özgül, yapılacak
değişikliklerin istenileni vermeyeceğini ifade ediyor. Dizayn olarak
telefonların Çinliler tarafından bire bir taklit edildiğine işaret eden
Özgül, tüketicilerin almayı düşündüğü telefonun faturalı olup
olmadığını kontrol etmelerini öneriyor. 3G'ye uyumlu cep telefonlarının
fiyatları 300 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkıyor. Ancak, Çin
malı telefonlar da sisteme uyumlu olmadıkları halde 150 ile 200 lira
arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ön yüzünde kamera olup,
3G uyumlu diye piyasaya sunulan telefonlar, 3G mobil sistemini
desteklemiyor. Durum böyle olunca hızlı internet, görüntülü konuşma ve
dosya aktarımı imkânsız hale geliyor. Cep telefonu bayileri de 3.
Nesil'e uyumlu telefon almak isteyenlerin ürünün tüm detaylarına
bakması gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşları uyarıyor: "Ön
tarafında kamerası bulunan her cep telefonu, 3G sistemine uyumlu
değil." Çin malı telefonlarda 3G desteği dışında GPRS bağlantılarının
bile olmadığını vurgulayan bayiler, ucuz diye alınan Çin malı
telefonların kısa süre sonra bozulduğuna da işaret ediyor.
GPRS operatör bayileri ise 3G sisteminin
hizmet vermeye başladıktan sonra birçok kullanıcının kendilerine Çin
malı cep telefonlarıyla gelip, sistemden faydalanmak istediklerini
söylüyor. Ancak telefonlarında sistemi destekleyecek teknik ve yazılım
özelliği bulunmadığı için kullanıcıların bu talebi yerine
getirilemiyor. Operatör bayileri, 3G sisteminin kaldırabilecek özelliğe
sahip olmayan telefonlarla sistemden yararlanmasının imkânsız olduğunun
altını çiziyor