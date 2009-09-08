Çin malı 3G telefonlar mağdur ediyor

3G'ye uyumlu diye açık pazarlarda satılan Çin malı cep telefonları aslında sistemi desteklemiyor. Bu telefonlar, açık pazarlarda satıldığı için iadesi de mümkün olmuyor.

İstanbul Tahtakale, Beyazıt Meydanı ve Doğubank İşhanı'nda satılan Çin malı cep telefonları, 'modem ve yazılım yüklenerek, 3G'ye uyumlu hale getirilebilir' vaadiyle vatandaşlara satılmak isteniyor. Tüketiciler telefonlara teknik ya da yazılımla ilgili bir eklentinin yapılamadığını teknik servislerde öğreniyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özgül, Çin malı telefonların, sonradan yazılım yüklenmeye elverişli olmadığının altını çiziyor. 3G sisteminin bir özellik olduğunu ve bunun da telefonların kimi fiziksel özellikleri sayesinde kullanılabileceğini anlatan Özgül, yapılacak değişikliklerin istenileni vermeyeceğini ifade ediyor. Dizayn olarak telefonların Çinliler tarafından bire bir taklit edildiğine işaret eden Özgül, tüketicilerin almayı düşündüğü telefonun faturalı olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyor. 3G'ye uyumlu cep telefonlarının fiyatları 300 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkıyor. Ancak, Çin malı telefonlar da sisteme uyumlu olmadıkları halde 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ön yüzünde kamera olup, 3G uyumlu diye piyasaya sunulan telefonlar, 3G mobil sistemini desteklemiyor. Durum böyle olunca hızlı internet, görüntülü konuşma ve dosya aktarımı imkânsız hale geliyor. Cep telefonu bayileri de 3. Nesil'e uyumlu telefon almak isteyenlerin ürünün tüm detaylarına bakması gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşları uyarıyor: "Ön tarafında kamerası bulunan her cep telefonu, 3G sistemine uyumlu değil." Çin malı telefonlarda 3G desteği dışında GPRS bağlantılarının bile olmadığını vurgulayan bayiler, ucuz diye alınan Çin malı telefonların kısa süre sonra bozulduğuna da işaret ediyor.

GPRS operatör bayileri ise 3G sisteminin hizmet vermeye başladıktan sonra birçok kullanıcının kendilerine Çin malı cep telefonlarıyla gelip, sistemden faydalanmak istediklerini söylüyor. Ancak telefonlarında sistemi destekleyecek teknik ve yazılım özelliği bulunmadığı için kullanıcıların bu talebi yerine getirilemiyor. Operatör bayileri, 3G sisteminin kaldırabilecek özelliğe sahip olmayan telefonlarla sistemden yararlanmasının imkânsız olduğunun altını çiziyor