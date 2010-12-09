-ÇİN, KUZEY KORE'YE BASKI YAPMAYACAK TOKYO (A.A) - 09.12.2010 - Çin'in Tokyo büyükelçisi Cheng Yonghua, ülkesinin Kuzey Kore'ye baskı yapmayacağını söyledi. Japon gazetesi "Asahi"'ye açıklamalarda bulunan büyükelçi Cheng, ABD ve müttefiklerinin Pekin'in Pyongyang üzerine baskı yapmasını beklememeleri gerektiğini belirterek, ABD ve müttefiklerine Kuzey Kore'yle doğrudan temasa geçmelerini önerdi. Büyükelçi yaptığı açıklamada, "Ne zaman Kuzey Kore'yle bir sorun yaşasalar, ABD ve müttefikleri sorumluluğu hep Çin'in üzerine atmaya çalışıyorlar, bu mantıklı bir davranış değil. Eğer ABD ve müttefikleri, Kuzey Kore'yle bir sorunları varsa doğrudan Pyongyang'la görüşsünler" dedi. Kore yarımadasındaki gerginliği azaltmanın ve istikrarı korumanın en iyi yolunun, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen altılı görüşmelere yeniden başlamak olduğunu belirten Cheng, "Çin ile Kuzey Kore'nin arasında geleneksel dostluk bağları, Çin'in Kuzey Kore'yi etkileyebilecek gücü olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. Kore yarımadasında, 23 Kasımda Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasıyla patlak veren gerginliğin ardından, Washington, Batılı müttefikleri ve Japonya, Çin'i müttefiki Kuzey Kore üzerinde etkili olmaya çağırmıştı. Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin Yeonpyeong adasına topçu ateşi açması sonucu 2 asker ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı. Kuzey Kore'yi, ekonomik ve diplomatik destek karşılığında nükleer silah geliştirmekten vazgeçirmek amacıyla 2003'de başlatılan, ABD, Çin, Rusya, Japonya, Güney ve Kuzey Kore'nin katıldığı altılı görüşmeleri Nisan 2009'da tek taraflı olarak durduran Pyongyang yönetimi son olarak, bu görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu açıklamıştı.