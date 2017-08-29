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Dünya

Çin: Kuzey Kore bölgedeki tansiyonu en üst seviyelere çekiyor

Güney Kore Ordusu başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin doğu yönüne doğru atıldığını açıklamıştı

29 Ağustos 2017 15:00

Çin, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası yaptığı açıklamada bu hamlenin bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye çektiği uyarısında bulundu. 

Güney Kore Ordusu başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin doğu yönüne doğru atıldığını açıklamıştı.

Japonya ulusal kanalı füzenin Japonya'nın kuzey kısımlarının üzerinden geçtiğini duyurmuş, halka önlem almaları çağrısı yapmıştı.

Japon ordusunun füzeyi vurmaya çalışmadığı belirtmişti. Japonya Başbakanı Abe'yse Japon halkını korumak için gereken tüm önlemlerin alınacağını belirtmişti. 

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ÇinKuzey Korefüze denemesi

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