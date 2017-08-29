Çin: Kuzey Kore bölgedeki tansiyonu en üst seviyelere çekiyor

Çin, Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası yaptığı açıklamada bu hamlenin bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye çektiği uyarısında bulundu.

Güney Kore Ordusu başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin doğu yönüne doğru atıldığını açıklamıştı.

Japonya ulusal kanalı füzenin Japonya'nın kuzey kısımlarının üzerinden geçtiğini duyurmuş, halka önlem almaları çağrısı yapmıştı.

Japon ordusunun füzeyi vurmaya çalışmadığı belirtmişti. Japonya Başbakanı Abe'yse Japon halkını korumak için gereken tüm önlemlerin alınacağını belirtmişti.