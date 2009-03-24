Çin: Küresel yeni bir para birimi yaratalım

Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından kontrol edilen yeni bir küresel para birimi önerdi.



Zhou, 2 Nisan'da Londra'da başlayacak G-20 Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD dolarının adını vermeden, küresel finansal krizin uluslararası ödemede tek ülkenin para birimine güvenmenin tehlikesini gösterdiğini bildirdi



Krizin var olan uluslararası parasal sistemde yapıcı bir reformun gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade eden Zhou, yeni para biriminin ticaret, yatırım, şirketlerin malların fiyatlandırılması ve muhasebesinde kullanılması gerektiğini belirtti.



Zhou, yeni para birimi ile hükümetlerin kendi ekonomilerini daha etkin yönetebileceklerini kaydettiğini bildirdi.

