-ÇİN KÜRESEL UYDU NAVİGASYON SİSTEMİ KURACAK ŞANGHAY (A.A) - 02.03.2011 - Çin, 2020 yılına kadar 30 uydudan oluşan küresel uydu navigasyon sistemi kuracak. Şinhua ajansının haberine göre, Şıncou Uzay Araçları'ndan eski baş tasarımcı Çi Farın, Çin'in on ikinci 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde 2011-2015 yıllarında 14 civarında uydu gönderileceğini söyledi. Çin kendi uydu navigasyon sistemini, 2000-2003 yıllarında gönderdiği Beydou (pusula) adlı coğrafi uydularla kurmaya başlamıştı. Ülkede 2010-2015 yılları arasında gönderilecek uyduların Asya-Pasifik bölgesinde navigasyon, zamanlama ve kısa mesaj hizmeti sağlayacağı belirtildi. Çin'de 2010 yılında 7 adet Beydou konumlandırma uydusu gönderilmişti. Gönderilen uydular sayesinde ABD'nin GPS sistemi yerine Çin kendi GPS sistemini kullanmaya başladı. Ayrıca uzmanlar bu uyduların, depremlerin önceden tahmini, sınırların belirlendiği noktalar ve askeri operasyonların kolaylaştırılması gibi birçok konuda da yardımcı olacağını belirtiyor.