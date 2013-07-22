Çin kredi oranlarını serbestleştiriyor

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin'in yeni liderlerinin finansal sistemini piyasa odaklı kredi oranlarına yaklaştırılması adına attıkları en büyük adım, dikkatleri merkez bankasının "daha zorlu bir reform" olarak ifade ettiği tasarrufçuların getirilerindeki sıkılaştırılmaların kaldırılmasını çeviriyor.

Bloomberght'nin haberine göre, Çin Merkez Bankası 19 Temmuz'da gösterge faizin yüzde 30 altında seyreden borçlanma maliyetlerindeki taban seviyesi uygulamasını kaldırdıklarını söyledi. PBOC, mortgage faizlerindeki kısıtlamanın ise emlaktaki spekülasyonu önlemek için devam ettirileceğini açıkladı. Banka ayrıca bankaların PBOC'nin mevduat faizlerinin üzerinden belirlediği faizlerdeki yüzde 10 sınırlamasını da değiştirmedi.

Bankaları fonlar için yarışmaya zorlamak bir yandan tüketicilere daha fazla harcama güc verirken, diğer taraftan Başbakan Li Keqiang'a miras bırakılan sübvanse edilmiş kredi uygulamasının temelini de baltalıyor.

Los Angeles'taki TCW Group Inc.'in gelişe n piyasalar analisti David Loevinger, mevduat faizlerindeki kontrolleri gevşetmenin bir tarafta hanehalkı gelirini desteklerken, diğer tarafta ucuz krediye bağımlı hâle gelmiş büyük ölçekli borçlananların maliyetini yükselttiğini belirtti.

PBOC 3 gün önce mevduat faizi reformunun, serbestleşmenin en riskli kısmı olduğunu söylemişti. Merkez bankası şu anda 1 yıllık kredi oranını yüzde 6 ve 1 yıllık mevduat faizini de yüzde 3 olarak belirliyor. Macquarie Capital Securities Ltd.'a göre daha düşük faiz marjları, bu hafta Çinli banka hisselerine zarar verebilir.