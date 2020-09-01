Çin koronavirüs krizinden toparlanmayı başardı, imalat sektörü en hızlı büyümeyi kaydetti

Koronavirüs salgınının ilk başladığı yer olan salgının ekonomik etkilerinden büyük oranda toparlanmayı kaydederek Çin'de imalat sektörü yaklaşık 10 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Yeni ihracat siparişleri bu yıl ilk defa artış gösterdi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, koronavirüs krizinden büyük ölçüde toparlanmayı başardı.

Reuters’ın haberine göre, Çin'de Caixin/Markit imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) beklentileri aşarak Temmuz'daki 52.8 seviyesinden Ağustos'ta 53.1'e yükseldi.

Dört aydır kesintisiz büyüyen imalat sektörü Ocak 2011'den bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. İhracat siparişlerindeki artış önümüzdeki aylarda Çin ekonomisi için daha dayanıklı ve geniş tabanlı bir toparlanmanın habercisi olabilir.

Analistler Caixin/Markit imalat PMI'ın Ağustos'ta 52.6'ye gerilemesini bekliyorlardı. Endekste 50'nin altındaki seviyeler daralmaya, üstündekiler ise büyümeye işaret ediyor.