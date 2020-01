Çin: Kore Yarımadası'nda müzakereler bir an önce başlamalı

İstanbul, 26 Kasım (DHA) - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore Yarımadası\'nda \"istikrarın korunması için müzakerelerin bir an önce başlatılması\" çağrısında bulundu.

Wang Yi, dün başkent Beijing\'de Fransız Mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Kore Yarımadası sorununa değinen Wang Yi, yarımadadaki son durumun genel olarak istikrarlı olduğunu söyledi. Yi ilgili taraflara, Kore Yarımadası\'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşılması için çaba harcanması gerektiğini söyledi ve bu konuda liderlere çağrıda bulundu.

Wang Yi açıklamasında, Kore Yarımadası\'nın geleceğine yönelik üç ihtimalin bulunduğunu ve bu ihtimallerin \"barış görüşmelerinin bir an önce başlatılması\", \"yarımadada istikrarın korunması\" veya \"çatışmaya geri dönülmesi\" olarak sıraladı.

Kore Yarımadası sorununun patlak vermesinden bu yana yaklaşık 20 yıl geçtiğine işaret eden Wang, \"Bu süre içerisinde kazanılan en değerli deneyim, tarafların aynı yönde hareket etmesiyle anlaşmaya varılmasının kolay olacağını fark etmeleridir. En önemli ders ise, tarafların karşılıklı güç göstermesiyle barışçıl fırsatların kaçırılacağını öğrenmeleridir\" dedi.

Wang Yi, Kore Yarımadası sorununun şu an önemli bir dönemden geçtiğine işaret ederek, ilgili tarafların müzakere sürecini başlatmak için, bir an önce BM Güvenlik Konseyi\'nin ilgili kararlarını kapsamlı bir şekilde hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. (Fotoğraflı)