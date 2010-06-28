Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 78 milyona ulaştı

T24- Dünyanın en büyük siyasi partisi olan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üye sayısının 77 milyon 995 bini bulduğu bildirildi.



ÇKP Merkez Komitesi Örgütlenme Bürosu Başkan Yardımcısı Vang Çinfeng, üye sayısının Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılına göre 116 kat arttığını belirtti. Çinli yetkili partiye üyelik için geçen yıl 20 milyon kişinin başvurduğunu ancak bunların yalnızca yüzde 10'unun üyeliğe kabul edildiğini söyledi.



Üye sayısı Almanya'nın nüfusuyla aynı olan ÇKP, yönetici elitler arasına girmenin bir aşaması olarak görülüyor. Yüzde 20 kadarı kadın olan ÇKP üyelerinin 18,5 milyonu 35 yaşın altında ve 28 milyonu lisans veya lisansüstü eğitim gördü.