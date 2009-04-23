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Ekonomi

Çin, kardeş kent Marmaris’e otel yapacak

Marmaris'i kardeş şehir seçen Çinliler, sağlık turizmine yönelik hizmet vermek üzere 200 milyon dolarlık otel yapacak.

23 Nisan 2009 03:00

Marmaris ile kardeş şehir olan Çin'in China kenti, sağlık turizmine yönelik hizmet vermek üzere 200 milyon dolarlık yatırımla bir otel yapmayıp planlıyor. Çinliler daha sonra konut işine de girecek.

Referans gazetesinin haberine göre, kardeş şehirler projesi kapsamında Türkiye'den Muğla'nın Marmaris ilçesini seçen Çin'in China kenti, 200 milyon dolarlık sağlık turizmi yatırımı yapacak. Sağlık turizmine yönelik otelin inşasının ardından Çinlilerin de gelip yaşayabileceği konutların yapılması planlanıyor.

Dünyada yaşanan global krize rağmen geçen yılı yüzde 9 büyümeyle kapatan Çin Halk Cumhuriyeti ile ortak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, Türkiye ve Çin arasındaki ticari faaliyetlerin ve kültürel diyalogların artacağını kaydetti.

Marmaris'e gelen Çinli yatırımcıların ilk olarak Marmaris'te sağlık turizmine yönelik olarak 200 milyon dolara malolması beklenen bir otel inşa etmeyi planladığını söyleyen Akkuş, "Marmaris gerek turizm gerekse inşaat yatırımları için çok uygun bir bölge. Çin'den Marmaris'i ziyarete gelen Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri de böyle düşünüyor. Bölgemizdeki yatırımlarına bu yıldan itibaren başlayacaklarını bildirdiler" dedi.

100 Çin'li çocuk geldi

Son 2 yıl içinde Türkiye'yi kültürel amaçlı 70 bin Çinli vatandaşın ziyaret ettiğini dile getiren Akkuş, bu kişilerin deniz kenarına yakın yerlerde tatili tercih ettiğini vurguladı. Akkuş, Çin'de deniz kenarı tatilinin çok masraflı olduğunu belirterek, Marmaris'e gelip çevreyi gezen Çinlilerin deniz kenarındaki yerleşmelerle çok ilgilendiğini söyledi.

Eylülde Çin'de gerçekleştirilecek Çiçek Festivali'ne de davet aldıklarını kaydeden Akkuş, "Bu festival Çin'lilerin geleneğinde çok önemli bir yere sahip. Biz de Çin'den 100'e yakın çocuğu Marmaris'teki 23 Nisan şenliklerine davet ettik" diye konuştu.

Çin'de işçilik maliyetlerinin ucuz olduğunu hatırlatan Akkuş, Çin'de yaşamanın bedelinin aylık ortalama 350 dolar olduğunu söyledi. Çok iyi bir evin kirasının 400 dolar olduğunu
belirten Akkuş, inşaat yatırımlarının metrekaresinin ise 700 dolardan alıcı bulabildiğini vurguladı. Çin'e yerleşen birçok yabancının inşaat işine başladığını kaydeden Akkuş,
"Çünkü çok iyi paralar kazanılıyor. 2010'dan itibaren biz de Çin'de Türk işadamlarına yönelik inşaat üretimine girişeceğiz" dedi.

China'daki yatırımlar

Çin'in China şehrinin 13 kardeş şehri daha olduğunu ifade eden Akkuş, "Daha önce Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ve Rusya gibi ülkelerle kardeş şehir anlaşmasına gitmişler. Kardeş şehir olarak belirledikleri bölgelerde ciddi yatırımlar yapmışlar. Bundan sonra biz de bu yatırımlara dahil olacağız. Uluslararası fuarlara birlikte katılacağız ve böylece dünya çapındaki çıtamızı bir üst seviyeye taşıyacağız. Çinli yatırımcılar Türkiye'de değişik projelerle konut üretmek istiyor. İnşa edecekleri konutlarda kendi vatandaşlarının da gelip yaşayabileceğini öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Burada Türklerle aynı haklara sahip olmaktan çok memnun oldular. En kısa sürede kendi vatandaşlarının da yaşayabileceği bir inşaat çalışması yapmayı hedefliyorlar" diye konuştu.

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