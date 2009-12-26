Çin karada uçacak!

T24 - Çin’de geliştirilen trenin hızı saate 394 kilometreye kadar çıkabiliyor. Tren, bin kilometrelik yolu 3 saatte kat ediyor.



Çin dünyanın en hızlı trenini geliştirdiğini duyurdu. Ortalama 350 kilometre hız yapabilen tren, bugün ilk seferine çıktı.



Guangzhou ile Wuhan şehirlerini arasında hizmet veren trenin maksimum hızı ise saatte 394.2 kilometre.



Süper yüksek hızdaki tren, 1069 kilometrelik yolculuğu, yakalaşık 3 saatte gerçekleştirecek. Daha önce bu yolculuk 10 saatte yapılıyordu





Demir ağlar Çin'i saracak





Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada tren yolu ağının daha da genişletilceği duyuruldu.



Şu anda 86,000 kilometrelik demir yolu ağının 120,000 kilometereye çıkartılması planlanıyor.



Bu büyüklükteki tren yolu ağı ABD dışındaki en büyük ağ olma özelliğini taşıyacak.



Çin ilk hızlı treni 2008 Pekin Olimpiyatları başlamadan önce liman şehri Tianjin’le Pekin arasında kullanıma açmıştı.



Teknoloji ithal





Yetkililer ekonomik krizin etkilerinin azalmasının ardından 2012 yılına kadar Çin genelinde 42 adet hızlı tren yolu hattı açmayı planladıklarını açıkladı.



Hızlı tren hatlarının yapımında kullanılan teknoloji Siemens, Bombardier ve Alstom tarafından üretildi.



Japonya ve Fransa'yı solladı





Dünya genelinde bir çok ülke hızlı tren teknolojisni yaygın olarak kullanıyor.



Japonya’da ki hızlı trenlerin ortalama hızı saate 243 kilometre iken , Fransa’dakilerin ise saatte 277 kilometre olarak biliniyordu.