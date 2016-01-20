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Ekonomi

Çin kağıt parayı bitiriyor

Yetkililer bu yöntemle para yönetiminin daha da kolaylaşacağını ifade ediyor

20 Ocak 2016 19:55

Çin Merkez Bankası kağıt para basmanın masrafından kurtulmak ve vergi kaçakçılığını ortadan kaldırmak için elektronik para üzerinde çalıştığını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çin Merkez Bankası kağıt para masrafından kurtulmak için bitcoin benzeri bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yetkililer bu yöntemle paranın yönetiminin daha da kolaylaşacağını ifade ediyor.

Dijital paranın izlenmesinin kağıt paraya göre daha kolay olduğu için yolsuzluğu da ciddi şekilde azaltacağı belirtiliyor.

 

IMF geçen aylarda dolar ve euronun yanı sıra yuanı da rezerv para birimi olarak onaylamıştı.

Dünyada tedavülde bulunan paraların toplam ederinin 1.2 katrilyon dolar olduğu ifade ediliyor.

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