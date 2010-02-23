Çin işçi arıyor

T24 - 1.5 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de işçi sıkıntısı başgösterdi.





Çin'in Pearl River Delta üretim merkezinde bulunan işletmeler yaklaşık 2 milyon işçiye ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.



Geçen ağustos ayından bu yana işçi bulmakta zorlanan firmalar aldıkları siparişleri ve başlattıkları yatırımları devam ettirememe gibi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek en kısa sürede 2 milyon göçmen işçinin üretime katılmasını istediler.



Çin'de devam eden düşük ücret politikasının artık çalışanlar tarafından tepki ile karşılandığı yeni jenerasyonun daha eğitimli olması nedeniyle daha iyi koşullarda daha iyi ücretle çalışma isteğinin bu işsizliğin en önemli nedeni olduğu dile getiriliyor.