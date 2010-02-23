T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin işçi arıyor

1.5 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de işçi sıkıntısı başgösterdi.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - 1.5 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de işçi sıkıntısı başgösterdi.


Çin'in Pearl River Delta üretim merkezinde bulunan işletmeler yaklaşık 2 milyon işçiye ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Geçen ağustos ayından bu yana işçi bulmakta zorlanan firmalar aldıkları siparişleri ve başlattıkları yatırımları devam ettirememe gibi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek en kısa sürede 2 milyon göçmen işçinin üretime katılmasını istediler.

Çin'de devam eden düşük ücret politikasının artık çalışanlar tarafından tepki ile karşılandığı yeni jenerasyonun daha eğitimli olması nedeniyle daha iyi koşullarda daha iyi ücretle çalışma isteğinin bu işsizliğin en önemli nedeni olduğu dile getiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24