-ÇİN İRAN'A YENİ YAPTIRIMLARI ONAYLAMIYOR PEKİN (A.A) - 30.07.2010 - Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yeni yaptırım kararını onaylamadığını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ciang Yu, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, AB'nin İran'a tek taraflı yaptırımlarını onaylamadıklarını, Tahran'ın nükleer yakıt takası konusunda müzakerelere koşulsuz dönme önerisinden de memnuniyet duyduklarını belirtti. Sözcü, İran'ın, Tahran'daki bir reaktör için yakıt takası yapılması konusunu görüşme önerisinin, "nükleer soruna görüşmeler yoluyla çözüm bulunması" çabalarına yardımcı olmasını ümit ettiğini de kaydetti. AB dışişleri bakanları hafta başında İran'a daha sert yaptırımlar uygulanmasını kabul etmişti. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK), Tahran'da tıbbi izotoplar üretilen reaktör için nükleer yakıt takası yapılmasıyla ilgili görüşmelere koşulsuz dönebileceğini bildiren bir mektup yollamıştı.