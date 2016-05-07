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Dünya

Çin, internette 'erotik tarzda' muz yemeyi yasakladı!

İnternetteki canlı yayınlarda naylon çoraplar ya da jartiyer giymek de yasaklandı

07 Mayıs 2016 18:47

Çin insanların internette canlı yayın yaparken 'baştan çıkarıcı biçimde muz yemelerini' yasakladı.

New Express Daily gazetesine göre yeni düzenleme canlı yayın yapan sitelerin içeriklerini saat başı denetlemeleri ve 'erotik' muz yeme filmlerine dikkat etmelerini öngörüyor.

Yasaklanan eylemler arasında sadece muz yemek yok. Canlı yayında naylon çoraplar ya da jartiyer giymek de yasaklandı.

Devlet televizyonu CCTV haberinde, yetkililerin son hamlesiyle internette 'uygunsuz ve erotik' içeriklerin yasaklandığını duyurdu.

Nisan ayında Çin Kültür Bakanlığı çok sayıda popüler canlı yayın platformu hakkında pornografi ve şiddet dolu içeriklere yer vermesinden ötürü 'sosyal ahlaka zarar verdiği' gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Hükümetin endişelerine karşın bu tür siteler Çin'de giderek daha fazla kullanıcı çekiyor.

Seyircilerin çoğu erkek

Özellikle de seyircileri ağırlıklı olarak erkek olduğu, kadınların ve 18 yaşının altındaki kız çocuklarının Çince şarkılar söyledikleri ya da sohbet ettikleri webcam seansları oldukça popüler.

New Express Daily haberine göre canlı yayın seyircilerinin yüze 26'sı 18 yaşının altında. Siteye içerik koyanların yüzde 60'ı ise 22 yaşının altında ve seyircilerin dörtte üçü erkek.

Muz yeme seanslarıyla ilgili haberler Çin'de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kimileri genç kadınların canlı yayına katılmasından dolayı endişe duyarken kimileri ise bu kuralların nasıl uygulanacağını anlamıyor.

Bir kişi, "Muz yerken neyin kışkırtıcı olduğuna nasıl karar verecekler" diye sorarken bir diğeri "Canlı yayında erkekler muz yiyebilecek mi" diye soruyor.

Sosyal medyada pek çok kişi muz yasağının delineceğini düşünüyor. Bir kullanıcı "Hepsi salatalık yemeye başlayak, o da olmazsa tatlı patates yerler" diyor.

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