Çin, İngiltere’nin ‘ajan’ iddialarını reddetti: Belki de bazıları çok fazla James Bond filmi izlemiştir

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MI5'in uyarısı “bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar” olarak nitelendirildi.

"Çin Komünist Partisi adına çalışıyor"

M15'in ajan olduğunu iddia ettiği Ching Kui Lee hakkında Çin Komünist Partisi Birleşik Ön Çalışma Departmanı adına hareket ettiği ifade edilmiş, Çin ve Hong Kong hükümetine rakamsal veri aktardığı belirtilmişti.

Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May'in selefi David Cameron ile 2015'te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti. İngiliz basını Lee'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2019'daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı.