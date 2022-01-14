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Dünya

Çin, İngiltere’nin ‘ajan’ iddialarını reddetti: Belki de bazıları çok fazla James Bond filmi izlemiştir

“Bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar”

14 Ocak 2022 20:20

İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, dün İngiltere Parlamentosu'nda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu uyarısında bulunmasının ardından Çin'den söz konusu ajan iddialarına yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında, James Bond serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır” dedi.

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