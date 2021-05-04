Çin'in uzaya gönderdiği roket kontrolden çıktı; parçaların nereye düşeceği bilinmiyor

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Çin'in Tianhe uzay istasyonunun ilk modülünü taşıyan dev roketin bir bölümü Dünya'ya geri düşmeye başladı. Roketin parçasının henüz belirlenemeyen bölgeden "kontrolsüz giriş" yapabileceğinden endişe ediliyor.

Roketin ana gövdesi planlananın aksine modülü bıraktıktan sonra yörüngede dönmeye başladı. Orijinal planda ana gövdenin bir okyanusa düşmesi planlanıyordu.

Long March 5B'nin tarihin en büyük kontrolsüz tekrar girişlerden birini yapacağı öngörülüyor. Uzmanlar, roketin parçalarının insanların yaşadığı bir bölgeye düşmesinden korkuyor.

Harvard'dan astrofizikçi Jonathan McDowell The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "Potansiyel olarak iyi olmayabilir" dedi. McDowell, "En son Long March 5B roketini fırlattıklarında gökte metal sopalar uçuşmaya başlamış ve Fildişi Sahilleri'ndeki birkaç binaya zarar vermişti" dedi.

Ana gövde hafta sonundan bu yana yaklaşık 80 kilometre alçaldı. SpaceNews, yapılan gözlemelere göre parçanın kotnrol altında olmadığını belirtti. Bu durum, gövdenin hızını da göz önünde bulundurunca nereye düşeceğini tahmin etmeyi imkansız kılıyor.

McDowell, dünyanın yüzde 71'ini okyanusların kapladığı göz önünde bulundurulduğunda parçaların yüksek ihtimalle suya düşeceğini ifade etti.