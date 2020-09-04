Çin'in salgını yenmesi Avustralya dolarına yaradı; ABD dolar karşısında yüzde 30 yükseldi

Mart ayında Koronavirüs salgınının patlamasıyla ABD doları karşısında 0.5738 seviyesine kadar düşen Avustralya doları, o günden bu yana yüzde 30 değer kazandı.

Avustralya dolarının değer kazanmasında, bu ülke ekonomisinin yoğun dış ticaret yaptığı Çin ekonomisindeki hızlı toparlanma etkili oldu. Çin, Avustralya’nın en büyük ticaret partneri. Okyanusya ülkesi Çin’e, demir cevheri ve kömür gibi emtiaların yanı sıra tarımsal ürünler de ihraç ediyor.

Amerikan bankası Wells Fargo’nun analisti Erik Nelson, Avustralya dolarının yüksekten uçmaya devam etmesini beklediğini belirtti.