Çin'in 'piyano prensi' Li Yundi, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Çin polisi, "piyano prensi" olarak da tanınan ünlü müzisyen Li Yundi'yi bir seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına aldığını açıkladı.

Pekin polisi, suçlamaları sosyal medya üzerinden bir videoyla duyurdu. Britanyalı The Guardian gazetesi, "videonun resmi bir duyurudan çok TV şovu fragmanını andırdığını" ifade etti.

Yayımlanan ilk mesajda piyanistin sadece ilk ismi paylaşılırken, ikincide piyano tuşları ve "Bir insan siyah ve beyaz arasına açık bir çizgi çekebilmeli" ifadeleri yer aldı.

Polis, kendilerini durumla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirdiğini ifade etti.

Çin devletine bağlı 'Halkın Günlük Gazetesi', Li'nin 29 yaşındaki bir kadınla gözaltına alındığını doğruladı. Çin Müzisyenler Birliği, Li'nin üyeliğinin feshedildiğini duyurdu.

Li'nin yer aldığı televizyon şovunun bazı bölümleri de internetten kaldırıldı.

Batı basını, Çin'in daha önce muhalifleri tutuklamak için "seks işçisiyle birlikte olma" gibi suçlamaları kullandığına dikkat çekti.