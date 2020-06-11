Çin'in güneyinde sel ve toprak kayması: Onlarca kişi öldü, 230 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

T24 Dış Haberler

Çin'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucunda yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken pek çok kişi de hayatını kaybetti.

Kötü hava koşulları, Koronavirüs salgını sebebiyle ağır ekonomik darbeler alan popüler turistik bölgelerde yıkıma sebep oldu. Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre sel ve toprak kayması nedeniyle 230 bin kişi yerinden oldu ve yaklaşık bin 300 ev yok oldu.

Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin kaybolduğu belirtildi. Özerk bölgenin en turistik bölgelerinden olan Yangshuo'yu vatandaşlar ve ziyaretçiler bambudan yapılmışa kayıklarla terk etmek zorunda kaldılar. Yerel yönetim afette bin oteli sel bastığını ve turistik 30 noktanın zarar gördüğünü bildirdi.

Ekstrem hava koşulları, Koronavirüs'ün etkilerini atlatmaya çalışan, gelir modeli çoğunlukla turizme dayanan bölgeyi ekonomik açıdan daha da zor bir noktaya getirdi. Kriz Yönetimi Bakanlığı, selin yaklaşık 4 milyar Yuan kayba sebep olduğunu bildirdi.

Hunan bölgesinde de sel nedeniyle en az 13 kişinin öldüğü ve 8 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Haziran ayında başlayan sağanak yağışların gündemdeki 110 nehirde su seviyesini yükselttiği belirtildi. Ülkenin güneyinde ağır yağmur yağışlarının devam etmesi bekleniyor.