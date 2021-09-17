Çin'in en uzun uzay görevi: Astronotlar, 90 günün ardından Dünya'ya döndü

Çinli astronotlar, Çin'in ilk uzay istasyonunda geçirdikleri 90 günün ardından Dünya'ya döndüler.

Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo, Çin'in en uzun süren uzay misyonunu tamamlayarak Shenzhou-12 uzay aracıyla Dünya'ya döndü.

Çin devlet televizyonu CCTV, uzay aracının Gobi Çölü'ne indiği anların görüntüsünü paylaştı.

Astronot Nie, indikten sonra yaptığı açıklamada "Çin'in artan gücü ve teknolojisinin yükselen seviyesiyle eminim daha çok astronot yeni rekorlar kıracaktır" dedi.

Çin, 2003'ten bu yana uzaya 14 astronot gönderdi. ABD'nin Çin'in uzay programının gizlilik ve askeri destekle ilerlediğini savunmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkarılan Çin, kendi uzay istasyonunu kurdu.