Çin'in bir ilçesi, devlet memurları ve Komünist Parti üyelerinin doğum günü partisi organize etmesini yasakladı

Çin'in Fuming ilçesinde yetkililer, yozlaşma ile mücadele kapsamında devlet memurları ve Komünist Parti üyelerinin doğum günü kutlamalar ve yeni ev partisi gibi kutlamalar organize etmesini yasakladı.

Yunnan bölgesinde bulunan ilçede yetkililer aynı zamanda düğün ve cenazelere davet edilebilecek insan sayısını ve kullanılacak bütçeyi de sınırladı. Düğünlerdeki konvoylarda artık memurlar veya Komünist Parti üyeleri 10'dan fazla arabaya yer veremeyecek. Konuklar 200 ile sınırlı tutulacak.

The Guardian'ın aktardığına göre kararın yozlaşma ile mücadele kapsamında alındığına inanılıyor.