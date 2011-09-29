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Dünya

Çin, ilk uzay laboratuvarını fırlatıyor ANKARA (A.A)

29 Eylül 2011 13:14

-Çin, ilk uzay laboratuvarını fırlatıyor ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Çin, tam donanımlı bir uzay istasyonu inşa etmek amacıyla yürüttüğü uzay programı çerçevesinde ilk uzay laboratuvarını bugün fırlatmaya hazırlanıyor. İnsansız olarak fırlatılacak modül, yeryüzünden 300-400 kilometre uzaklıkta bir yörüngeye oturtulacak. Çin'in uzay istasyonu hedefine ilişkin kritik teknolojilerinin bir göstergesi olan modül, birkaç hafta sonra uzaya gönderilecek bir başka insansız uzay aracı ile birleşecek.  Uzmanlar, iki uzay aracının birleştirilmesi için Rus teknolojisi ya da bu teknolojinin bir kopyasının kullanılacağını belirtiyor. İki aracın birleşmesi başarılı olursa, gelecek yıl Çinli astronotları taşıyacak yeni bir kapsül laboratuvara gönderilecek. Astronotlar burada yaklaşık iki hafta boyunca yaşayacak.  Çin'in hedefi, 2020 yılına kadar uzayda 60 tonluk bir istasyon kurmak.

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