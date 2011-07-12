Çin ilk uçak gemisini deneyecek

T24 - 13 yıl önce Ukrayna'dan alınan bir geminin uçak gemisine dönüştürme çalışmaları bitmek üzere.
Çin'in ilk uçak gemisinin, en geç bu yılın sonunda test edileceği belirtildi.
China Daily'nin haberine göre, Çin'in ilk uçak gemisi Ukrayna'dan 1998 yılında satın alınan Varyag gemisi olacak ve temelde eğitim amacıyla kullanılacak.
Askeri gözlemciler, uçak gemisinin Çin donanmasında aktif olarak görev yapmasını bekliyor.
Haberde, uçak gemisinin test çalışmalarına, Temmuz sonunda veya Ağustos'un ilk günlerinde ya da en geç yıl sonunda başlanacağı kaydedildi. Varyag'ın ilk görev tarihi ve görev yeri hakkında bilgi verilmedi.
Çin'in uçak gemisine sahip olması, Güneydoğu Asya bölgesinde, aralarında Tayvan, Vietnam ve Filipinler'in de olduğu birçok ülkede, Çin'in askeri modernizasyonuna yönelik endişelerin artmasına neden oluyor. Varyag'a uçak gemisi eğlence gemisi olarak vize almıştı
Çin, Ukrayna'dan eğlence gemisi yapılacağını söylenerek satın aldığı eski uçak gemisi Varyag'ı yeniden uçak gemisine dönüştürdü. Geminin dümensiz ve motorsuz olarak Boğazlardan geçişine, Çin'in Türkiye'ye turist göndermesi şartıyla izin verilmişti
Uçak gemisi Varyag İstanbul Boğazı'ndan geçmiş, geçişin Montrö'ye aykırı olup olmadığı konusu çok tartışılmıştı.
2001 yılında gemiyi Ukrayna'dan satın alan Çin, gemiyi boğazlardan geçirmek için ilginç bir yol bulmuştu. Çin ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir şirket, gemiyi "yüzen bir eğlence merkezi" olarak satın almıştı.Gemi, dümensiz ve motorsuz olarak, boğazlardan geçirildi.
Böylece Montrö'nün "boğazlardan uçak gemisi geçemez" maddesi saf dışı bırakıldı. Türkiye Çin'den bu operasyon karşılığında ülkeye turist göndermesini istedi... Aradan tam 10 yıl geçti.. Şimdi gemi yeniden ortaya çıktı. Çin gemiyi revize etti, inşasını da tamamladı. 300 metre boyundaki gemi ülkenin kuzey doğu limanı Dalien'de yapıldı. Çin Genelkurmay Başkanı Çıng Bingdi de yapımı 1980'li yıllarda başlayan Varyag'ın revizyonunu doğruladı.
Varyag , yıl sonuna doğru yeniden sularda olacak. Çin'in bu adımının göreceği tepki ise merak konusu..
Dünyanın en büyük ordusuna sahip Çin, savunma programını genelde gizli tutuyor. Çin'in, aralarında Vietnam ve Filipinler'in de olduğu birçok ülkeyle deniz sınırı anlaşmazlıkları bulunuyor.