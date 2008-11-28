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Dünya

Çin ilk uçağını uçurdu

Çin'in öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve patent hakkına sahip olduğu ARJ21-700 tipi ilk yolcu uçağı ilk uçuşunu Şanghay'da yaptı

28 Kasım 2008 02:00

Çin'in kendi kaynaklarına dayanarak geliştirdiği ve patent hakkına sahip olduğu ARJ21-700 tipi ilk yolcu uçağı ilk uçuşunu Şanghay'da yaptı.

Şanghay Uçak Fabrikası'nda üretilen uçağın ilk uçuşundaki üç pilottan biri olan Cao Peng, yaklaşık bir saat süren uçuşta "uçakta her şeyin normal, uçuşun da pürüzsüz olduğunu" söyledi. Ancak Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, güvenlik açısından bu uçuşta en fazla 900 metreye çıkıldı.

Adı 'Uçan Anka Kuşu'

'Xiang Feng', yani 'Uçan Anka Kuşu' adlı uçağın menzili 3 bin 700 kilometre ve yükselebileceği en yüksek seviye ise 11 bin 900 metre. Uçak 90 yolcu kapasiteli.

Uçak aynı zamanda Avrupa ve Amerika'ya satılacak ilk Çin uçağı olma özelliğini de taşıyor. Yetkililer şu ana kadar 27 milyon dolar değerindeki uçak için 25'i Amerikan General Electric şirketine olmak üzere 208 adet sipariş aldıklarını açıkladı.

Yakıt tasarrufu sağlayan uçağın halen yakın ve orta mesafelerde 140 kişilik uçakların kullanıldığı Çin'de bilet fiyatlarını yüzde 8-10 oranında düşürmesi bekleniyor.

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