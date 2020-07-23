Çin, ilk Mars görevini resmen başlattı

T24 Dış Haberler

Çin, Mars'a gidecek insansız sondasını fırlatarak başka bir gezegeni ziyaret etmek için yürüttüğü bağımsız görevi resmen başlattı

Çin, keşif aracını Mars'a taşıyacak roketi Hainan adasında bulunan Wenchang Uzay İstasyonu'ndan fırlattı. Keşif aracı, iniş takımı yardımıyla kızıl gezegene vardığında toprak örnekleri toplayacak.

Göreve, Çin edebiyatının önemli şiirlerinden Tianwen'in adı verildi.

Yetkililer, henüz fırlatmanın başarılı olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Tianwen-1'in 7 aylık ve 55 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de pazartesi günü kızıl gezegenin yörüngesine yerleşecek bir sonda göndermişti. ABD'nin de 30 Temmuz'da kendi sondasını taşıyacak roketi ateşlemesi bekleniyor.