Çin, ilk kez asker sayısını açıkladı

Çin, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde bir milyondan fazla askerin görev yaptığını açıklayarak, bu alanda ilk kez sayı verdi.

Ülkenin savunma politikasıyla ilgili 1998 yılından bu yana 8. kez yayımlanan raporda, Çin'in, "karşılıklı güven ve yarar, eşitlik, koordinasyon, kapsamlı güvenlik ve işbirliğine dayalı yeni bir güvenlik konseptini" benimsediği kaydedildi.

Beyaz kitap da denilen raporda ayrıca Çin'in hegemonya peşinde olmadığı vurgulanarak, diğer ülkelerin içişlerine karışılmayacağı belirtildi.

Raporda, Çin'in hala birçok karmaşık güvenlik tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunun da altı çizildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev yapan askerlerin sayısının ilk kez verildiği raporda, kara kuvvetlerindeki 850 bin askerin yedi bölgesel askeri komuta merkezinde, donanmadaki 235 bin askerin Beyhay, Donghay ve Nanhay filolarında, hava kuvvetlerindeki 398 bin askerin de Şınyang, Pekin, Lancou, Cinan, Nancing, Guangcou ve Çıngdu'daki yedi bölgesel komuta merkezinde hizmet verdiği bildirildi.

Raporda, ordunun ağır silahlardan oluşan "İkinci Topçu Kuvveti" hakkında da bilgi verildi. Bu birliğin, stratejik caydırıcılık açısından "çekirdek kuvvet" olduğu vurgulandı.

Topçu kuvvetinin nükleer, konvansiyonel ve operasyonel destek ünitelerinden oluştuğu belirtilerek, kuvvetin "Dong Fıng" balistik füzeleri ve "Çang Cien" seyir füzelerine sahip olduğu kaydedildi.

'Hiçbir ülkede mutlak askeri şeffaflık yok'

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, beyaz kitabın yayımlandığı sırada yaptığı açıklamada, askeri stratejik amaçlar ve yeteneklere ilişkin şeffaflığın gösterilmesi konusunda ülkesinin samimi olduğunu ifade etti.

Çin'in 23 ülkenin savunma birimleriyle stratejik danışma mekanizması kurduğunu hatırlatan Yang, birçok ülkeyle ortaklaşa tatbikat düzenlemelerini de buna örnek gösterdi.

Yang, askeri bilgilerin bir ulusun güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "dünyada hiçbir ülkede mutlak askeri şeffaflığın olmadığını", her ülkenin "yasak alanları" bulunduğunu, buna karşın Çin'in "yüksek derecede şeffaflık" gösterdiğini dile getirdi.