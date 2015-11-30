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Dünya
Deutsche Welle

Çin ile Tayvan arasında ajan takası

Çin ile Tayvan arasındaki yakınlaşma sürecinde yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında ajan değişimi yapıldı.

30 Kasım 2015 11:56


Tayvan hükümetinden yapılan açıklamada, Çin'de yaklaşık 9 yıldır hapiste bulunan askeri istihbarat mensubu iki subayın tahliye edildiği bildirildi. Tayvan da bunun karşılığında bir Çinli ajanı salıverdi. Ajan takasının, bu ay içinde bir araya gelen iki ülke liderlerince vurgulanan iyi niyet göstergesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

66 yıl sonra gelen buluşma

Çin ve Tayvan devlet başkanları 1949’dan bu yana ilk kez 7 Kasım'da bir araya gelmişti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tayvanlı mevkidaşı Ma Ying-jeou Singapur'da buluşmuş, birlik ve kardeşlik vurgusu yapmıştı.

"Biz bir aileyiz" diyen Şi Cinping, "Hiçbir gücün Çin ve Tayvan’ı birbirinden ayıramayacağını" söylemişti. Tayvan Devlet Başkanı Ma Ying-jeou ise iki ülkenin arasındaki ilişkilerin ciddiyet, sabır ve deneyimle inşa edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Çin – Tayvan ayrılığı

Çin, Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyaleti olarak kabul ediyor. Komünist Parti'ye karşı yürüttüğü iç savaşı kaybeden Milliyetçi Parti taraftarları 1949'da Tayvan'a kaçmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2008 yılında Tayvan'da bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi'nin seçimleri kaybetmesinin ardından yeni bir döneme girmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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