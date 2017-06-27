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Dünya

Çin ile Hindistan arasında sınır ihlali gerginliği

Aynı bölgede en son 1967 yılında Hindistan ve Çin arasında askeri çatışmalar yaşanmıştı.

27 Haziran 2017 13:41

Çin ile Hindistan arasında 'sınır ihlali' gerginliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan'a bağlı Sikkim eyaletinde Çin ile Hindistan unsurlarının karşı karşıya gelmesinin ardından bu hafta da Çin, Hindistan'ı Tibet bölgeleri arasında sınır ihlali yapmakla suçluyor.

Hürriyet'in haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, Sikkim eyaleti sınırlarında Çin’in ‘egemenlik hakkı’nın bulunduğu DongLang’da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale edildiğini. Bakanlık sözcüsü yaşanan gelişmenin sınırdaki huzura ‘ciddi şekilde zarar verdiğini' de söyledi.

Hindistan tarafı da Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkardığı için suçluyor.

Öte yandan henüz teyit edilmemiş iddialara göre her iki tarafın askerleri de sınırın sıfır noktasında sıcak çatışma pozisyonuna da geldiler. Ancak uzmanlar iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olduğunu hatırlatarak gerilimin kısa sürede sonlandırılacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri Sikkim sınırında Hindistan’a ait sığınaklara zarar vermiş, yaşanan gelişmeler üzerine iki ülke ordusu arasında gerilim yaşandığı bildirilmişti.

Bölgede en son 1967 yılında Hindistan ve Çin arasında askeri çatışmalar yaşanmıştı. 

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