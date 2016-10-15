Çin ile Bangladeş arasında 24 milyar dolarlık anlaşma

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Bangladeş'i ziyaret etti. 30 yıldır ilk kez bir Çinli lider Bangladeş'e giderken, ziyaret sırasında toplam değeri 24 milyar doları bulan 27 anlaşma imzalandı.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Şi tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş ve Çin arasındaki işbirliğinin artırılacağı söylenirken, Çin'in bölgede Hindistan ile rekabete giriştiği, Bangladeş'in uzun süredir Hindistan'ın etki alanında olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz yıl Bangladeş'i ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ziyareti sırasında 2 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Reuters'in haberine göre Çin bu rakamın çok ötesine geçti. Bangladeşli yetkililer, ülkenin büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu, bu sebeple Çin'in yatırımlarının çok önemli olduğunu bildirdi.