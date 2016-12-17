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BBC Türkçe

Çin ile ABD arasında 'deniz aracı' gerginliği artıyor

Pekin yönetimi Washington'dan, kıyıları çevresindeki gözetim faaliyetlerin, durdurmasını istedi. Pentagon, bir Çin savaş gemisinin ABD'ye ait bir insansız deniz aracına uluslararası sularda el koyduğunu açıklamıştı.

17 Aralık 2016 23:09

Çin, ABD'den, kıyıları çevresindeki gözetim faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Cuma günü bir Çin savaş gemisinin ABD'ye ait bir insansız deniz aracına uluslararası sularda el koyduğunu açıklamıştı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin olayı 'büyüttüğü' belirtildi.

Açıklamada ayrıca deniz aracının teslimine yönelik görüşmelerin de sürdüğü kaydedildi.

Uzmanlar, insansız deniz aracına el konulmasının, ABD ve Çin arasında son 15 yılın en ciddi askeri krizi olduğunu söylüyor.

Pentagon daha önce Güney Çin Denizi'nde ve Filipinler açıklarında el konulan aracın suyun ısısını ve tuz oranını ölçmek için kullanıldığını, üzerinde açıkça ABD malı olduğunun ve sudan çıkartılmaması gerektiğinin yazıldığını açıklamıştı.

Çin, 'ABD deniz aracına el koydu'

Öte yandan, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çin'e tepki gösterdi.

Donald Trump, "Çin, ABD Donanması'nın araştırma yapan deniz aracını uluslarası sularda çaldı" dedi.

Trump daha önce de Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile telefonda görüşmüş ve Washington'un 1979'da Tayvan'la resmi ilişkilerini kesmesinden bu yana süregelen geleneği bozmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı bu gelişme üzerine ABD'ye protesto notası çekmişti.

Bir Amerikan düşünce kuruluşunun hazırladığı ve Çarşamba günü kamuoyuna açıklanan raporda ise havadan çekilen fotoğrafların Çin'in ABD'nin itirazlarına karşın, Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği 7 yapay adaya silah yerleştirdiğini gösterdiği belirtilmişti.

Geçen yıl Kasım ayında B-52 tipi iki Amerikanbombardıman uçağı Spartly Adaları olarak bilinen bölgenin üzerinde uçuş yapmıştı.

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