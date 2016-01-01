Çin ikinci uçak gemisini yapıyor

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü ikinci bir uçak gemisinin yapımına
başlanacağını açıkladı. Aylardır çıkarılan spekülasyonları
doğrulayan sözcü kendi planladıkları uçak gemisini ülkenin kuzey
doğusundaki Dalian tersanesinde inşa edeceklerini söyledi.
Çin ilk uçak gemisini Ukrayna'dan satın almıştı. 25 yaşındaki
Sovyet uçak gemisi tadil edilip 2012 yılında Çin donanmasına
katılmıştı. Çin'in donanmasını ve askeri gücünü hızla takviye
etmesi komşu ülkeleri endişelendiriyor.
Savunma Bakanlığı sözcüsü 50 bin tonluk uçak gemisinin
konvansiyonel, yani nükleer olmayan motorla donatılacağını ve
J-15 tipi Çin savaş uçaklarını taşıyacağını söyledi. Son
yıllarda Doğu ve Güney Çin denizlerindeki adaların
paylaşılamaması nedeniyle Çin ile komşuları arasında gerginlik
çıkmıştı.