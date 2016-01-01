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Dünya
Deutsche Welle

Çin ikinci uçak gemisini yapıyor

Ukrayna'dan aldığı ilk uçak gemisini 2012 yılında hizmete sokan Çin ikinci uçak gemisini kendi tersanelerinde yapıyor.

01 Ocak 2016 11:08

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü ikinci bir uçak gemisinin yapımına
başlanacağını açıkladı. Aylardır çıkarılan spekülasyonları
doğrulayan sözcü kendi planladıkları uçak gemisini ülkenin kuzey
doğusundaki Dalian tersanesinde inşa edeceklerini söyledi.

Çin ilk uçak gemisini Ukrayna'dan satın almıştı. 25 yaşındaki
Sovyet uçak gemisi tadil edilip 2012 yılında Çin donanmasına
katılmıştı. Çin'in donanmasını ve askeri gücünü hızla takviye
etmesi komşu ülkeleri endişelendiriyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü 50 bin tonluk uçak gemisinin
konvansiyonel, yani nükleer olmayan motorla donatılacağını ve
J-15 tipi Çin savaş uçaklarını taşıyacağını söyledi. Son
yıllarda Doğu ve Güney Çin denizlerindeki adaların
paylaşılamaması nedeniyle Çin ile komşuları arasında gerginlik
çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaSavunma BakanlığıDalianSovyetBakanlığıJ-15DoğuGüneyDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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