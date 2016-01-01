Çin ikinci uçak gemisini yapıyor

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü ikinci bir uçak gemisinin yapımına

başlanacağını açıkladı. Aylardır çıkarılan spekülasyonları

doğrulayan sözcü kendi planladıkları uçak gemisini ülkenin kuzey

doğusundaki Dalian tersanesinde inşa edeceklerini söyledi.

Çin ilk uçak gemisini Ukrayna'dan satın almıştı. 25 yaşındaki

Sovyet uçak gemisi tadil edilip 2012 yılında Çin donanmasına

katılmıştı. Çin'in donanmasını ve askeri gücünü hızla takviye

etmesi komşu ülkeleri endişelendiriyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü 50 bin tonluk uçak gemisinin

konvansiyonel, yani nükleer olmayan motorla donatılacağını ve

J-15 tipi Çin savaş uçaklarını taşıyacağını söyledi. Son

yıllarda Doğu ve Güney Çin denizlerindeki adaların

paylaşılamaması nedeniyle Çin ile komşuları arasında gerginlik

çıkmıştı.