Çin, iki Uygur Türkü eski yetkiliyi idam cezasına çarptırdı

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Çin'de mahkeme eski Sincan eğitim departmanı direktörlerine ertelenmiş idam cezası verdi. Mahkeme, direktörleri "ülkeyi bölmek için tasarlanmış" ders kitapları yazmaktan ve yayınlamaktan suçlu buldu.

Devlet medyasına göre Sattar Sawut ve yardımcısı Shirzat Bawudun'a iki yıl ertelenmiş idam cezası verilirken, kitapların editörlüğünü yapan 5 Uygur Türkü de uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkemenin kararı ne zaman verdiği bilinmiyor. Cezalar, geçen hafta devlet medyası tarafından yayımlanan bir propaganda videosunda yer aldı.

Çin yasalarına göre idam cezaları "iyi hale" göre 25 seneye kadar ertelenebiliyor veya müebbet hapis cezasına çevrilebiliyor.

Xinhua'nın aktardığına göre Sattar ve yardımcısı ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara "kanlı, şiddet dolu, terörist ve ayrılıkçı fikirler aşılamaya çalışmakla" suçlanıyordu.